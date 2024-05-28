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中國大陸3月排碳減少 可能已提前5年達到頂峰

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸3月排碳量比去年同期減少3%，是2023年元月來首次減少。美聯社
中國大陸3月排碳量比去年同期減少3%，是2023年元月來首次減少。美聯社

美國亞洲協會政策研究所（ASPI）新一期「碳簡報」（Carbon Brief）期刊發表的報告指出，中國大陸3月排碳量比去年同期減少3%，是2023年元月來首次減少，顯示中國大陸排碳量可能已比自訂的目標時間，提早五年達到頂峰。

ASPI高級研究員麥利佛塔撰寫的報告中指出，大陸風電及太陽能電力裝設量利新高，發電量幾乎達到新增電力需求的總量，同時地產業滑坡也使鋼鐵及水泥等高汙染產業的排碳量減少；石油消費量也已經停止成長。

這篇分析與彭博分析師的研究結果一致。彭博分析師指出，今年全球排碳量可能減少達2.5%，主要是因為中國大陸減少燃煤發電量。在3月之前，中國大陸排碳量連續14個月比上年同期增加，主因疫情解封後製造業投資快速成長。

麥利佛塔預測，4月排碳量將持續減少，進一步證明大陸排碳量已於去年觸頂，比政府預訂於2030年達成的目標大幅提前，「如果消潔能源設施維持去年的速度擴建，則2023年可能就是中國二氧化碳排放量的頂峰年」。

中國大陸排碳量翻轉主要是靠清潔能源科技強力崛起。中國大陸去年的太陽能電力裝設量比美國歷年的累計量還多，且路上十分之一的車輛都是電動車。排碳量觸頂，是中國大陸保證於2060年達成排碳「淨零」的重要里程碑。

不過中國大陸要達成去碳化仍有不少障礙，包括全國電網目前仍難以因應大量增加的太陽能電力，因為白天電力供給量激增，但夜間無法產生電力。4月太陽能電力裝設量已連續第二個月減少，不過仍比去年同期增加。

再者，由於中國大陸仍繼續依賴燃煤發電，也是能否落實「淨零」的一大疑點。

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