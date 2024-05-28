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再生能源產能提升 陸二氧化碳排放量疫後首降「可能提早達峰值」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸今年3月的二氧化碳排放量在新冠疫情結束後首次下降，背後原因為風能、太陽能等再生能源產能提高。圖為山西省芮城縣鋪設的太陽能板。美聯社
大陸今年3月的二氧化碳排放量在新冠疫情結束後首次下降，背後原因為風能、太陽能等再生能源產能提高。圖為山西省芮城縣鋪設的太陽能板。美聯社

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute，ASPI）28日發布「碳簡報」（Carbon Brief），顯示大陸今年3月的二氧化碳排放量在新冠疫情結束後首次下降，顯示其二氧化碳排放量可能提早達到峰值。

ASPI資深研究員柳力（Lauri Myllyvirta）在報告中提到，大陸3月份的二氧化碳排放量同比下降3%，這是自2023年1月以來首次下降。

柳力分析，排放量下降歸因於風能和太陽能裝置安裝量增加40%，幾乎滿足增長的電力需求，加上房地產行業放緩，鋼鐵產量下降8%，水泥產量同比大幅下降22%，減少高汙染的鋼鐵和水泥行業碳排放。電動車的日益普及也讓石油需求持續降低。

儘管家庭層面的電力需求增長，但近90%的新增需求都能由再生能源填補。柳力指出，如果再生能源的產能繼續增長，中國大陸的二氧化碳排放量可能已在2023年達到峰值。但報告也指出，面對GDP增長等目標，官方可能仍會增加排放。

新加坡《聯合早報》引述彭博研究，今年全球碳排放量可能下降2.5%，很大程度上要歸因於中國燃煤發電減少。

華爾街日報》此前報導，大陸大規模推廣再生能源的步伐正在加快、投資大幅提升，促使國際氣候觀察機構預計，中國的溫室氣體排放量將比預期提前數年達到峰值。大陸國家主席習近平曾於2020年承諾，將採取更加有力的政策和措施，讓二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。

再生能源 碳排放 習近平 華爾街日報

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