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降價策略奏效！iPhone 4月大陸出貨量激增52%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
蘋果與合作經銷商的降價策略奏效，iPhone 4月在中國大陸的出貨躍增52%。路透
蘋果與合作經銷商的降價策略奏效，iPhone 4月在中國大陸的出貨躍增52%。路透

在零售合作夥伴的一系列降價促銷下，蘋果iPhone在中國大陸的銷售回溫，4月出貨量躍增52%。

中國信息通信研究院（CAICT）的最新數據顯示，中國大陸智慧手機出貨激增，彭博資訊計算指出，國外品牌的出貨量約350萬支，iPhone占了絕大多數。在經歷今年1~2月的劇烈下滑後，iPhone 3月中國大陸銷售成長，之後迅速攀升。

今年初以來，蘋果及其中國大陸經銷商一直在降價促銷，且降價措施將延續到6月18日購物節。蘋果最新一代iPhone的銷售出現二位數下滑，因為在高階手機的市占輸給華為。

彭博資訊分析師指出，最新調查顯示中國大陸消費者升級換機的意願增強，iPhone的中國大陸銷售下滑窘境近期有望告終，「iPhone在中國持續萎縮的市占可能很快就會回穩，因為我們的最新調查顯示，在被華為取代後，蘋果正重新成為中國消費者青睞的智慧手機品牌」。

iPhone 品牌 消費者

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618購物節 蘋果降價參戰

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