大陸金監總局：滿足建案合理融資 中小銀行要化險

在昨天中共政治局會議通過「防範化解金融風險問責規定（試行）」後，中國國家金融監管總局昨天隨即召開黨委會議，部署落實措施。會議指出，要滿足房地產建案的合理融資需求，且要全力推進中小金融機構「改革化險」。

中共中央27日召開政治局會議，審議通過「防範化解金融風險問責規定（試行）」，會議並要求推動金融監管真正做到「長牙帶刺、有稜有角」。

中國國家金融監管總局官網今天發布，該局27日召開黨委會議，傳達學習中共政治局會議精神，研究部署「防範化解金融風險問責規定（試行）」貫徹落實舉措。

會議認為，制定推出「防範化解金融風險問責規定（試行）」，對壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高品質發展等各項任務，具有「重大而深遠的意義」。

這項會議指出，防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，牢牢守住「不發生系統性金融風險」的底線。要全力推進中小金融機構「改革化險」，因地制宜、分類施策，有計劃、分步驟開展工作。

會議提到，要促進「金融與房地產良性循環」，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程」建設。並要配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

這項會議指出，要全面落實強監管嚴監管要求，真正做到「長牙帶刺、有稜有角」。要著力加強金融法治建設，加快補齊監管制度短板（缺陷）。全面提升監管執法效能，嚴肅查處影響金融穩定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規問題。

同時，要推動依法「將所有金融活動全部納入監管」，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制，真正做到「同責共擔、同題共答、同向發力」。