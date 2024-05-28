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美對中電動車加稅 香港學者：可赴墨國設廠拆招

中央社／ 台北28日電

美國對中國電動車加大關稅，香港學者俞昊表示，中企仍有拆招之道，例如透過移師墨西哥、及在美國本土設廠，以繞過關稅問題。

香港網媒01今天報導，瑞士洛桑國際管理學院（IMD）教授俞昊表示，中國電動車企面對美國的猛烈加稅大棒，依然可以有方法應對此一局面。

俞昊認為，由於中國電動車在美國市場的銷量很小，因此新關稅政策預計不會產生重大的直接影響。不過，長期來看，美國仍然是重要的電動車市場，因此中國企業仍可以透過移師墨西哥、美國本土設廠，來繞過關稅問題。

他表示，其實所有車廠一定會想打進美國市場，這是因為毛利（margin）高，中企就算打下整個中國市場的毛利都很低。第二就是聲望（prestige），全球最大經濟體仍然是美國，任何公司進不了美國始終都不算大哥。

俞昊認為，中國電動車企業可以仿效數十年前日本車廠的做法，考慮在海外建廠，如豐田、本田都曾在美國用關稅擋住日本車進入時，搬去東南亞設廠。現在，中國車廠可靠更近，前去墨西哥。

目前美國對中國產電動車徵收27.5%的關稅（包括向進口汽車徵收的2.5%的常規關稅以及2018年起對中國製造的汽車額外徵收的25%關稅）。相較之下，墨西哥境內的工廠生產的汽車在進入美國時可以享受最低的2.5%關稅。加上美墨加貿易協議（USMCA）已經在2020年生效，車廠若有75%的零組件在墨西哥、美國或加拿大製造，就有資格獲得關稅豁免。

俞昊表示，除了繞道墨西哥外，中國車企還可以選擇在美國本土設廠生產，對於州級或市級的政府和政客來說，「最重要的還是創造就業」。透過這些方法，中國企業最終可以避開看似嚴重的關稅打擊。

美國政府本月宣佈對包括晶片、電池和關鍵礦產等一系列中國進口商品上調關稅，當中上調幅度最大的是電動汽車，關稅從25%提高至100%，而用於電動汽車的鋰電池關稅將則7.5%提高到25%。

墨西哥 美國 電動汽車

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