快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉竊取技術 SK海力士陸籍員工跳槽華為前印3000張資料

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓半導體大廠SK海力士的前中國大陸籍員工，疑涉嫌竊取機密技術。（路透）
南韓半導體大廠SK海力士的前中國大陸籍員工，疑涉嫌竊取機密技術。（路透）

南韓半導體大廠SK海力士日前出現半導體技術外流華為疑雲。一名在SK海力士工作的中國籍職員，因涉嫌將降低半導體不良率的核心技術洩露給華為而被捕，目前正在接受審判。

據《朝鮮日報》報導，京畿南部警察廳產業技術安保調查隊稱，一名中國籍30多歲女性涉嫌違反《防止產業技術外流及保護產業技術法》，於4月底被捕並移送檢方。

報導指出，該名女子於2013年開始在SK海力士的半導體設計缺陷分析的部門工作。2020年至2022年期間，她擔任負責中國大陸當地法人企業間交易客戶諮詢的組長級職務。她於2022年6月回到中國大陸，獲得高額年薪合約，跳槽到大陸手機大廠華為。

該名女子在離職前影印了3000多張A4紙的資料，內容涉及在半導體製造過程中降低不良率的核心技術。

SK海力士出於資訊安全的原因，禁止員工使用USB等儲存設備。與此同時，也會詳細記錄影印內容、影印者和用途等，而該名女子所影印的文件沒有標明用途。

南韓警方在接到SK海力士報警後展開調查，並於今年4月在機場逮捕入境韓國的該名女子。警方認為，她將影印的文件帶離公司，發給外部人士。但該名女子否認，稱自己沒有洩露技術的意圖。

該名女子目前被提起訴訟，正在水原地方法院驪州分院接受審判。

此前，華為的最新高階手機Pura 60 Pro被發現使用SK海力士的LPDDR5記憶體晶片和NAND快閃記憶體，SK海力士回應，自美國對陸實施限制措施以來，已沒有和華為有業務往來。彭博猜測，華為很可能利用早在2020年美國制裁前就累積的庫存。

半導體 美國

延伸閱讀

韓挺晶片業 砸190億美元

美制裁無用？拆解華為Pura 70 Pro 本土零件自給自足率上升

擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

領先大盤族群 有戲

相關新聞

涉竊取技術 SK海力士陸籍員工跳槽華為前印3000張資料

南韓半導體大廠SK海力士日前出現半導體技術外流華為疑雲。一名在SK海力士工作的中國籍職員，因涉嫌將降低半導體不良率的核心...

銷量不佳遭經銷商反彈 陸媒：保時捷中國遇轉型危機

保時捷在大陸市場遇上麻煩了。據媒體報導，三家保時捷中國經銷商對今年的銷售任務產生異議，公開向德國總部要求「換高管、給補貼...

29城市地鐵虧損 扣除補貼負債4.3兆 北京最賺錢

2023年疫情結束後，地鐵客流全面恢復。但中國29個城市地鐵財報顯示，如果扣除政府補貼，全部出現虧損，總負債達4.3兆元...

救房市 上海購屋自備款降至2成 開一線城第一槍

中國房地產持續低迷，上海住建局27日發布房市新政，購房自備款比率調降至20%，雖仍較全國政策下限15%高，卻開出了這波一...

周潤發也買過 香港兩餸飯店2年半來增4倍 這類人最捧場

香港飲食業在「五一」黃金周和母親節黃金檔期，生意仍未見起色。相反，各大兩餸飯店近期在各區紛紛有新店開張，並出現排隊人龍，...

數字中國建設峰會 福州元宇宙產業創新中心揭牌

第七屆數字中國建設峰會系列活動之一的數字互動與元宇宙大會26日在福州舉行，500多位大數據領域專家學者、政府相關部門負責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。