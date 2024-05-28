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華東政法大學台灣校友會成立 助台青校友走向全大陸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華東政法大學黨委書記郭為祿、大陸國務院台辦法規局局長張萬明、台灣同胞校友會榮譽會長李政宏、上海市台灣同胞聯誼會專職副會長莊振文，一同為華東政法大學台灣同胞校友會揭牌。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）
華東政法大學黨委書記郭為祿、大陸國務院台辦法規局局長張萬明、台灣同胞校友會榮譽會長李政宏、上海市台灣同胞聯誼會專職副會長莊振文，一同為華東政法大學台灣同胞校友會揭牌。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）

華東政法大學台灣同胞校友會25日在上海成立。首任會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明表示，將打通就業管道，幫助青年台胞校友從上海走向全大陸，推動兩岸青年的相互交流與融合。

華東政法大學校友會微信公眾號報導，蔡世明指出，將和母校保持密切聯繫，尤其是對在校台生的教育方面進行深入合作，建立上海台協與校友會間的聯繫，打通就業管道，同時利用華政在全大陸28個省級校友會的基礎，幫助青年台胞校友從上海和長三角走向全大陸，推動兩岸青年的相互交流與融合。

台灣同胞校友會榮譽會長、全國台企聯會長李政宏，對於台灣同胞校友會的發展寄予厚望，希望校友會的幹部們能夠積極發揮團結作用，搭建與母校的交流平台，促進華政人互助成長，助力校友們在職場和專業道路上的發展。

華東政法大學黨委書記郭為祿表示，台灣同胞校友會不僅是一個新的校友組織，更是在各界人士的努力下搭建的一座跨越海峽、連結心靈的橋樑。希望台灣同胞校友會如金門高粱，醇厚情深，情牽兩岸，亦如凍頂烏龍茶，清香逸遠，溫暖人心，成為深化兩岸交流合作，促進情感融合，推動共同發展的堅實平台。

大陸國務院台辦首席法律顧問、法規局局長張萬明，則寄語校友會在聯絡、交流、宣傳、服務等方面發揮好橋樑紐帶作用，充分運用專業和平台特色優勢，助推兩岸關係和平發展、融合發展。

華東政法大學黨委書記郭為祿（左），將台灣同胞校友會的會旗，授予會長蔡世明（右）。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）
華東政法大學黨委書記郭為祿（左），將台灣同胞校友會的會旗，授予會長蔡世明（右）。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）
華東政法大學台灣校友會成立。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）
華東政法大學台灣校友會成立。（圖／取自華東政法大學校友會微信公眾號）

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