上汽全固態電池 力拚2026年量產

上海汽車集團股份有限公司上周宣布，將於2026年量產全固態電池。南開大學副校長、中國科學院院士陳軍此前表示，固態電池是目前各國競相研發的重點，一旦產業化，就會改變現有的電動汽車產業格局，開闢電動航空等新興市場。

中新社報導，上汽集團是在24日的「向新十年，上汽集團新能源技術發布會」上宣布。上汽清陶總經理李崢表示，目前全固態電池實驗室樣品已具備很好性能，包括能量密度、安全性和功率等方面。從實驗室階段到量產還需要攻克一些難點，例如工藝和裝備的革新，傳統液態電池的生產線是不能用來製造全固態電池的。

上汽全固態電池生產線將於今年8月開建，2025年第4季度建成。全固態電池作為顛覆性電池新技術，摒棄傳統鋰離子電池的液態電解質，使電池在能量密度、充電速度和安全性方面有了質的提升。

上汽集團副總裁、總工程師祖似傑表示，上汽集團布局固態電池領域近10年，通過自主設計加合作研發，擁有國內領先的車用固態電池產業化能力。