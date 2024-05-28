快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福州元宇宙中心 揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第7屆數字中國建設峰會系列活動之一的數字互動與元宇宙大會26日在福州舉行，500多位大數據領域專家學者、政府相關部門負責人及知名企業代表參加。

中新社報導，大會探討了虛擬現實、元宇宙文旅、數字孿生、雲遊戲等前沿話題，分享互聯網與元宇宙領域的前沿技術和實踐，以探索數字經濟下的新商業模式和商業機會。 　　

「福州的數字經濟正蓬勃發展，數字產業規模已突破重要關口，占GDP的比重顯著」。福州市政協副主席、民革福州市委會主委林鋒表示，人工智能正以前所未有的速度改變世界，福州以創新為引領，加快數字基礎設施建設，推動大數據、雲計算、人工智能等新一代信息技術與實體經濟深度融合。期待各方攜手合作，共同推動福州的發展。

大會上，福州市元宇宙產業創新中心正式揭牌。現場還舉行了「元宇宙生態合作」簽約儀式。據悉，福州市元宇宙協會與阿里巴巴元境、福建百寶圖科技有限公司簽署了元宇宙生態合作協議，預示三方將共同推動文化產業的數字化轉型和升級。

宇宙 實體經濟 福建

延伸閱讀

日本無人探測器SLIM斷訊 曾三度捱過「月夜」

長榮航勤工會與部分員工爭議無共識 會員大會流會

《星之聲》宇宙與地球間分離的戀人 「新海誠」經典重映

愛迪生獎／高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組 再創面板春天

相關新聞

陸加碼1.5兆元 拚半導體科技自主

為推動半導體科技自主，中國大陸近日成立第三期針對積體電路產業的「國家大基金」，註冊資本達人民幣三四四○億元（約台幣一點五...

拉房市 上海購屋自備款降至2成

大陸房地產持續低迷，上海住建局昨發布房市新政，購房自備款比率調降至百分之廿，雖仍較大陸全國政策下限百分之十五高，卻開出了...

廣西防城港核電4號機 投產發電

大陸再一處核電站商業運轉，5月25日8時，隨著168小時試運行試驗圓滿完成，總部位於深圳的中國廣核集團宣布廣西防城港核電...

福州元宇宙中心 揭牌

第7屆數字中國建設峰會系列活動之一的數字互動與元宇宙大會26日在福州舉行，500多位大數據領域專家學者、政府相關部門負責...

上汽全固態電池 力拚2026年量產

上海汽車集團股份有限公司上周宣布，將於2026年量產全固態電池。南開大學副校長、中國科學院院士陳軍此前表示，固態電池是目...

華為晶片性價比優勢 輝達中國特供版晶片傳降價

據消息人士透露，輝達正在考慮調降其在中國市場的AI晶片價格，以應對與華為的競爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。