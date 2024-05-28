福州元宇宙中心 揭牌

第7屆數字中國建設峰會系列活動之一的數字互動與元宇宙大會26日在福州舉行，500多位大數據領域專家學者、政府相關部門負責人及知名企業代表參加。

中新社報導，大會探討了虛擬現實、元宇宙文旅、數字孿生、雲遊戲等前沿話題，分享互聯網與元宇宙領域的前沿技術和實踐，以探索數字經濟下的新商業模式和商業機會。

「福州的數字經濟正蓬勃發展，數字產業規模已突破重要關口，占GDP的比重顯著」。福州市政協副主席、民革福州市委會主委林鋒表示，人工智能正以前所未有的速度改變世界，福州以創新為引領，加快數字基礎設施建設，推動大數據、雲計算、人工智能等新一代信息技術與實體經濟深度融合。期待各方攜手合作，共同推動福州的發展。

大會上，福州市元宇宙產業創新中心正式揭牌。現場還舉行了「元宇宙生態合作」簽約儀式。據悉，福州市元宇宙協會與阿里巴巴元境、福建百寶圖科技有限公司簽署了元宇宙生態合作協議，預示三方將共同推動文化產業的數字化轉型和升級。