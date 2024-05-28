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廣西防城港核電4號機 投產發電

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
防城港核電站4號機組日前投產發電。圖為6年前防城港核電3號機組穹頂吊裝施工現場。（新華社）
防城港核電站4號機組日前投產發電。圖為6年前防城港核電3號機組穹頂吊裝施工現場。（新華社）

大陸再一處核電站商業運轉，5月25日8時，隨著168小時試運行試驗圓滿完成，總部位於深圳的中國廣核集團宣布廣西防城港核電站4號機組正式具備商業運行條件。該機組的投產發電標誌中廣核「華龍一號」示範工程全面建成。

中新社報導，防城港核電站二期工程3、4號機組採用中國自主三代核電技術「華龍一號」。其中，防城港核電站3號機組已於2023年3月25日投產發電，從裝料到商運「零」非計畫停機停堆，首循能力因子達98.36%。

防城港核電站4號機組於2016年12月23日開工，建設過程中全面落實中廣核「華龍一號」首堆經驗反饋，在設計、安全管控、施工管理等方面不斷提升，實現了「華龍一號」示範機組「一台比一台好」的建設目標。

報導稱，防城港核電站4號機組的投產發電，進一步驗證了中廣核「華龍一號」技術的安全性、成熟性、先進性，為「華龍一號」批量化建設積累了可借鑒、可複製的寶貴經驗。

廣西防城港核電有限公司董事長蔡振說，中廣核實現了「華龍一號」從技術研發、工程轉化到項目投產的全面落地，帶動上下游5400多家核電設備企業實現400多項關鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產化能力，有力促進中國核電產業鏈韌性和實力的提升。

中廣核「華龍一號」示範工程兩台機組年發電量可達180億千瓦時，能滿足200萬人口生產生活年度用電，每年可減少標煤消耗超543.6萬噸，減少二氧化碳排放約1483.2萬噸，環保效益相當於植樹造林超4萬公頃。

中廣 核電 標誌

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