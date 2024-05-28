拉房市 上海購屋自備款降至2成

大陸房地產持續低迷，上海住建局昨發布房市新政，購房自備款比率調降至百分之廿，雖仍較大陸全國政策下限百分之十五高，卻開出了這波一線城市調降自備款比率的第一槍，其他還包括調降房貸利率及放寬購房社保年限等，新措施將於廿八日起施行。專家認為上海推出的新政力度很大，有望帶動未來房市。

上海房市新政主要包括：調整優化住房限購政策，非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限從「連續繳納滿五年及以上」調整為「連續繳納滿三年及以上」、非滬籍單身人士購房區域擴大至外環內的中古屋、支持企業購房用於員工租住等。

其次是支持多子女家庭合理住房需求，對二孩及以上家庭可增購一套房；三是優化住房信貸政策，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減四十五個基點，最低自備款比率調整為不低於百分之廿等。

東方網引述上海師範大學房地產與城市發展研究中心主任崔光燦指出，新政聚焦多措並舉支持以新市民和青年家庭為主的合理住房需求。針對優化住房信貸方面，上海中原地產分析師盧文曦表示，金融政策組合會讓購房者切實降低購買成本，系列新舉措會進一步強化房市企穩的心理預期，對剛需和改善性買家都釋放出友好訊號，預計六月房市成交量有望回升。

大陸官方十七日推出號稱「史詩級」房地產救市政策，包括調降首購及第二戶房的頭期款比率，取消個人住房貸款利率下限等，在因城施策下，各地政府陸續跟進調降購房頭期款比率，上海昨天宣布新政前，北上廣深四個一線城市仍維持原有政策，即首購自備款比率不低於三成。