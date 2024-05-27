上海推房市新政 專家料有望帶動6月房市

在大陸多個城市持續推出房市新政促進房市交易之際，外界關注作為指標一線城市的上海如何跟進。上海市住房保障和房屋管理局微信公號27日發布，上海住建部等四部門印發房市新政，提及首付比例最低20%，同時上海外環內二手房放開非本市戶籍單身限購。新政將於28日起施行。專家認為，上海推出的政策可謂重磅，力度很大，有望帶動6月房市。

新規主要有幾大項內容：一是調整優化住房限購政策，比如將非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限從「連續繳納滿5年及以上」調整為「連續繳納滿3年及以上」、非滬籍單身人士購房區域擴大至外環內二手住房、支持企業購房用於職工租住等；

二是支持多子女家庭合理住房需求，對二孩及以上的多子女家庭可增購一套房；三是優化住房信貸政策，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，最低首付款比例調整為不低於20%等。此外，新政也推出相關政策支持居住困難家庭改善居住條件，並優化土地和住房供應。

上海新政下的房貸能省多少錢？財聯社估算，如以商貸額度人民幣100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次上海首套房貸利率降低後，每月月供減少198元，累積30年月供減少7.12萬元。

東方網報導，上海師範大學房地產與城市發展研究中心主任崔光燦指出，新政聚焦多措並舉支持以新市民和青年家庭為主的合理住房需求；關於優化住房信貸方面，上海中原地產分析師盧文曦表示，金融政策組合會讓購房者切實降低購買成本。系列新舉措會進一步強化樓市企穩的心理預期，對剛需和改善性買家都釋放出友好信號，預計6月樓市成交量有望企穩回升。