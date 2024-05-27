上海購屋自備款調降至2成 打響中國一線城市第一槍

上海今天公布購房新措施，首購自備款比例調降至20%，儘管仍比全國政策下限15%高，但已打響中國這波一線城市調降自備款比率的第一槍。其他還包括調降房貸利率及放寬購房社保年限等。

綜合媒體報導，上海住建委等4部門發布「關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」，提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換新」及優化土地和住房供應等9條政策措施，自28日起實施。

主要內容包括：將非上海籍居民購房所需繳納社保或個稅年限從「連續繳納滿5年及以上」，調整為「連續繳納滿3年及以上」；非上海籍單身人士購房區域，擴大至外環內中古屋。二孩及以上的多子女家庭，在現有政策基礎上，可再購買1戶住房。

在自備款比例及利率規定上，首購住宅貸款最低自備款比例調整為不低於20%，第2戶的自備款比例調整為不低於35%。首購住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，第2戶住房利率下限調整為不低於相應期限LPR減5個基點。

以公積金購房貸款額度也放寬，首次購屋的個人公積金最高貸款為人民幣80萬元（約新台幣352萬元），家庭公積金最高貸款160萬元。多子女家庭貸款最高貸款額度再放寬20%政策不變，即最高可達192萬。

其他還有，取消夫妻離婚後購房合併計算住房戶數規定，並調整住房贈與規定，已贈與住房不再計入贈與人擁有住房戶數等。

中國官方17日推出號稱「史詩級」的房地產救市政策，其中有3項是央行推出的房地產金融政策：公積金貸款利率調降0.25個百分點，首購及第2戶房的頭期款比例分別調降至不低於15%、25%，取消全國個人住房貸款利率下限；另一項則是設立3000億保障性住房再貸款，支持地方政府收購已建成未出售的商品房用作保障房。

在「因城施策」下，各地政府已陸續跟進調降購房頭期款比例，但在上海今天宣布新政前，北上廣深4個一線城市仍繼續維持原有的政策，即首購的自備款比例不低於30%，第2戶為40%。