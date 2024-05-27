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景氣低迷…大陸人不買星巴克或Gucci 卻大買「這東西」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
景氣低迷促使大陸人大買黃金，並改買較便宜的國貨，取代星巴克和Gucci等「舶來品」。 路透
景氣低迷促使大陸人大買黃金，並改買較便宜的國貨，取代星巴克和Gucci等「舶來品」。 路透

中國民眾正大買黃金，將金價推升至紀錄高點，反映出在經濟低迷之際民眾尋求避險管道，也凸顯大陸消費者手上仍握有財富，只是不是花在星巴克或Gucci上。

大陸經濟面臨諸多風險與不確定性，包括房地產危機、股市震盪、地緣政治逆風、與人口挑戰。根據世界黃金協會（WGC），大陸去年對金飾的需求年增10%至630噸，成為全球最大的黃金買家，儘管今年第1季因金價大漲，需求稍降，但買盤仍保持強勁。

大陸人也減少購買昂貴的舶來品，衝擊精品和星巴克的買氣。野村控股分析師在上月的報告表示，外國高級產品對大陸年輕消費者的吸引力降低，他們如今偏好較便宜的國產替代品。

大陸最大連鎖咖啡集團瑞幸咖啡，就積極推出折扣，以吸引人的售價力圖打敗星巴克。愛國主義是大陸人改買國貨的原因之一。野村分析師指出，即便國貨與進口貨價格相近，大陸人仍選購國貨，例如蘋果iPhone在大陸銷售暴跌，華為手機出貨量激增，比亞迪電動車的銷量也勝過特斯拉。

野村分析師說，隨著大陸民眾的所得成長趨緩，加上失業的風險升高，民眾也就更沒有理由為外國品牌支付更高的價格。

星巴克 金價 黃金

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