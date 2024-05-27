擴大消費 陸官媒：加速釋放文旅消費需求

由大陸國務院主辦的《經濟日報》發文指出，要加速釋放文旅消費需求。文章表示，要讓居民「能消費、願消費、敢消費」，讓遊客變成「回頭客」，擴大文旅產品優質供給，關注並滿足不同群體的文旅消費需求。

報導提出，要優化消費環境，健全文旅市場信用體系，深入落實安全生產責任制。全面提升文旅產品與服務品質，有效承接旅遊流量，持續創新文旅產品與服務，打造多元文旅產品體系，推動文旅消費「留量」轉化為經濟發展增量。

不過，文章也表示，大陸文旅消費仍存在一些需要解決的問題。如：面對多元化需求，優質文旅產品和服務供需有不平衡的情況；文旅項目內容同質化嚴重，文化內涵挖掘不足，缺乏有效市場營銷策略等等。

因此，《經濟日報》提出，官方應增加對文旅產業基礎建設的政策與資金支持力度，把交通基礎建設、旅遊服務設施作為助推全域旅遊發展躍上新階梯的重要抓手。推出有利於文旅產業發展的稅收政策，鼓勵企業投資，持續激發文旅產業發展內生動力。

同時鼓勵更多社會主體參與相關產業的協同發展，做強做大文旅「蛋糕」。先進的科學技術為文旅產業注入強勁動能，要加速虛擬實境、人工智慧、雲端運算、物聯網等技術手段與文旅產業深度融合，推動文旅產業智慧化、數位轉型升級，為遊客提供個性化、客製化、精品化的產品和服務。

文章並建議，可探索「文旅+」多業態融合發展新模式，重點培育近山親水、賽事、演藝、夜間、沈浸式體驗等消費新場景。創新配置釋放文旅產業的優勢潛力，充分整合創新運用文旅資源，著力打通文旅上下游關聯產業鏈，延伸「文旅+」產業鏈，突顯特色創新供給，營造專屬的文旅標籤，提昇文旅產業核心競爭力與經濟效益。