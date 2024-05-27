大陸黃山景區遭雷擊 13名遊客受傷

大陸著名景點黃山飛來石區域25日突發雷擊，造成碎石飛濺擊傷附近部分遊客，有13名遊客因此受傷，目前涉事區域已臨時關閉。

黃山風景區管理委員會周日在官方微信公眾號通報，黃山風景區25日下午4時許接電話報警，指飛來石區域突發雷擊，有遊客受傷。救援人員隨後趕赴現場，將現場13名受傷或身感不適遊客安全轉運至山下醫院。

通報稱，經初步調查，突發雷電擊中飛來石周邊護欄等，造成碎石飛濺擊傷附近部分遊客。截至目前，除一名遊客因灼傷轉院進一步觀察治療外，其他受傷較輕遊客經治療處理後均已離院返程。飛來石景點已臨時關閉，近日將組織專業機構現場勘察、儘快修復。

通報指出，黃山風景區山高峰陡、地形複雜、天氣多變，尤其夏季雷電大風暴雨等強對流天氣易發突發。景區將進一步強化雷電預測預警和應急防範處置等工作。

黃山氣象管理處25日中午1時許曾在官方微博發布強對流黃色預警信號，提醒景區附近未來三小時可能有雷電和短時強降水發生。