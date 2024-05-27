李強會見三星會長李在鎔 承諾提供更優質營商環境

在首爾參加中日韓峰會的大陸總理李強，26日下午與韓國三星集團會長李在鎔會面時，承諾中國將落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，提供更優質的營商環境。

據新華社報導，李強周日與李在鎔會面時說，經貿合作是中韓關係的壓艙石，兩國產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體。

李強稱，三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的生動縮影。隨著兩國經濟持續發展、新興產業不斷湧現，合作的前景將越來越廣闊。希望兩國企業圍繞高端製造、數位經濟、人工智能、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。

李強強調，外資企業是中國發展不可或缺的重要力量，中國大市場將始終向外資企業敞開，將穩步推進制度型開放，進一步擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，提供更優質的營商環境，讓更多外資企業更安心、放心地在中國投資發展。

韓聯社報導，李在鎔是李強此次訪韓行程中會見的唯一一名韓企掌門。李在鎔表示，非常感謝中方在新冠疫情時期幫助三星和三星合作公司克服危機。中國政府在疫情期間允許三星電子運營包機搭載員工訪華，在西安封控期間助力三星電子半導體工廠持續開工，在上海封控期間幫助三星SDI的電池核心合作公司早期復工。

大陸國務院秘書長吳政隆、工業和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤、文化和旅遊部部長孫業禮、駐韓大使邢海明等人士參加會見。三星方面則由三星電子副會長兼數位解決方案（DS）部門負責人全永鉉、移動體驗（MX）部門社長盧泰文等人陪同。