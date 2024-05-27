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大陸4月工業企業利潤年比轉正 增長4%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸4月全國規模以上工業企業利潤由3月按年下降3.5%轉為增長4.0%。（新華社）
大陸4月全國規模以上工業企業利潤由3月按年下降3.5%轉為增長4.0%。（新華社）

大陸國家統計局周一公布，4月，全國規模以上工業企業利潤由3月按年下降3.5%轉為增長4.0%，增速回升7.5個百分點，顯示企業當月利潤明顯改善。1至4月，規模以上工業企業利潤按年增長4.3%，增速與1至3月份持平，繼續保持平穩增長。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧表示，4月，隨著宏觀組合政策落實落細、效果持續顯現，市場需求繼續回暖，中國工業生產回升向好，規模以上工業企業效益持續恢復。整體看，1至4月規上工業企業利潤平穩恢復，但國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

今年前四個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額按年下降2.8%；股份制企業實現利潤總額增長0.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額增長16.7%；私營企業實現利潤總額增長6.4%。

在41個工業大類行業中，有31個行業利潤按年增長，佔75.6%。分門類看，採礦業受煤價下降、產量減少影響，利潤按年下降18.6%，降幅比首3月擴大0.1個百分點。

主要行業利潤方面，電腦、通訊和其他電子設備製造業利潤增長75.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長56.6%，汽車製造業增長29%，紡織業增長24.9%。

大陸國家統計局表示，下階段，要落實國務院決策部署，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，加快發展新質生產力，促進產業提質升級，著力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，不斷推動工業經濟高質量發展。

國務院

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