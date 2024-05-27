大陸4月工業企業利潤年比轉正 增長4%

小米新能源汽車SU7今年3月28日正式上市，小米總裁盧偉冰5月23日在財報後電話會議中透露，截至4月30日，小米SU7系列累計鎖單量已達到8萬8063輛，今年全年新車交付目標為12萬輛。小米首次造車就能獲得如此佳績，與超級推銷員、創辦人雷軍的個人魅力和和社群營銷能力有很大的關係，雷軍曾創下開賣27分鐘訂單破5萬輛的驚人成績。

2024-05-27 06:00