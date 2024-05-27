中國恆大出售汽車公司股權 恆大汽車股價急漲

正在清算中的中國大陸房企恆大集團準備出售旗下恆大汽車公司股權，消息令恆大汽車今早股價急漲。

恆大新能源汽車集團有限公司今天在香港交易所公告，恆大集團與清算人訂立條款書，全數出售旗下持有的恆大汽車股份，雙方或會訂定最終買賣協議。

據公告，恆大集團持有恆大汽車58.5%股權，超過63.47億股。

公告表示，潛在買方收購恆大汽車之後，將向公司提供信貸額，以資助恆大汽車持續經營及發展電動汽車業務。

公告指出，目前恆大汽車資金嚴重短缺，其天津工廠自今年初以來已停止運作。

另外，恆大汽車股份在港交所停止交易一段時間後，今早復牌，受到上述消息刺激，其股價大幅飆升，截至早上9時55分，股價暴漲89.47%報港幣0.72元。