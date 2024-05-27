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華為建構鴻蒙生態圈 2,000開發者力挺

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為智能汽車解決方案BU董事長余承東在OpenHarmony開發者大會上表示，自2020年華為將HarmonyOS的基礎能力貢獻給開放原子開源基金會以來，已有2,000多名華為開發者支持OpenHarmony社區發展，累計貢獻核心代碼超過6,200萬行。外界認為這成為華為敢拋棄安卓系統的底氣。

OpenHarmony項目群工作委員會執行主席、華為終端BG軟件部副總裁柳曉見表示，OpenHarmony開源三年多以來，已有超過300家夥伴加入生態共建、7,500多名共建者參與貢獻，貢獻代碼超過1.1億行，累計有227個廠家的596款軟硬體產品通過OpenHarmony兼容性測評。OpenHarmony或已成為智慧終端領域發展速度最快的開源操作系統。

關於鴻蒙生態圈的建構，海通國際研報曾分析，華為只做C端鴻蒙（HarmonyOS），B端由合作夥伴利用OpenHarmony完成。因此，雙方兵分兩路，鴻蒙OS主打「1+8+N」戰略，實現全場景終端互聯，開源鴻蒙則面向行業垂直領域，南向滲透嵌入式硬體，北向推動配套商業軟體開發，使鴻蒙得以同時在更多的行業領域鋪開落地。

在C端方面，華為去年9月宣布啟動鴻蒙原生應用開發，目前已有4,000多款應用加入鴻蒙生態。如果與1月18日公布首批200家應用相比，意味短短兩個月，鴻蒙原生應用數量暴增20倍。

今年1月中旬，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版面向開發者開放申請，因為該版本完全剔除安卓代碼，也被稱為「純血鴻蒙」，或將在6月的華為開發者大會上正式開啟對用戶公開測試。

余承東

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