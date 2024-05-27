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京東撂狠話：淘汰躺平員工

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸年中消費電商大戰「618」前夕，京東集團董事局主席劉強東昨（26）日撂下狠話指出，只要業績好，永遠都不用加班加點；業績只達到平均水準，只要拚搏，公司永遠不會辭退你；但是業績不好，又不拚搏的人，這家公司都不能容忍，都會逐步透過各種手段，全部淘汰出局。

劉強東強調，不管是我們深入的行業，還是內部外部環境，公司永遠沒辦法繼續讓大量員工躺著睡大覺。

澎湃新聞指出，劉強東在大陸年中網路購物節「618」前夕的高階主管會上發表內部講話，作出上述犀利談話抨擊京東內部部分「躺平」現象。他並稱，「凡是長期業績不好，從來不拚搏的人，不是我的兄弟。」

劉強東說，今年來，明顯看到京東各項參數都進入向好勢頭，首季財報數據都遠超預期，公司的夢想和激情都在不斷成長和點燃，堅信屬於京東的好日子一直在。

劉強東 業績 電商

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