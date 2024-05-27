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利多一波波 大陸催出看房人潮

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

一系列樓市利多政策釋放了市場活力，各地房地產市場迎來了明顯的看房人潮。有資料顯示，自新政落地後的第一個周末開始，多個核心城市的看房和成交量就出現了大幅上升，房地產市場充滿了活力。

文匯報報導，據貝殼平台數據顯示，新政首個周末，廣州累計看房人數已突破一個月高峰，周末兩天看房量將近3萬人次。相當於新政前四天總量的八成左右。

由於各大房企對新政的響應迅速而熱烈，推出了多種優惠活動，吸引了大量潛在買家的注意。活動內容五花八門，從降低首付比率到提供無理由退房服務，無不顯示出房企抓住市場復甦良機的決心。這些優惠活動顯然取得了效果，許多購房者表示，新的利多政策使他們看到了置換住房的可能，市場的信心在逐步修復。

除了房企積極營銷，高品質的房產產品也逐漸成為市場關注焦點。消費者日益提高的居住品質需求推動高品質住宅的快速發展。一些代表性的高品質項目取得不俗的銷售成績，顯示出消費者對更高居住品質的追求。

房天下報導，在經歷一段時間的市場低迷後，新政落地無疑為房市注入  一劑強心針。利多政策的連續推出，不僅讓市場環境變得更加寬鬆，也讓購房者信心得到極大提振。房企的積極回應和多樣化優惠活動，更直接推動成交量大幅上升。可以說，新政策是對整個房地產市場全面的刺激和鼓舞。

但是，短期的政策刺激並不能完全解決房地產市場長期存在的結構性問題。市場持續健康發展，需要更多制度性改革和市場機制優化。例如，地方政府需要根據實際情況制定更細緻的調控政策，確保市場供需平衡，防止出現新的市場泡沫。此外，房企也應從根本上提高住房的品質，滿足消費者日益升級的居住需求，而不是僅僅依賴政策利好來促銷。

房地產 消費者 看房

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