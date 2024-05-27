人行救房市新政快速見效 逾十個省份取消房貸利率下限

中國人民銀行日前一口氣發布多項搶救房市的新政策，新政推出至今一周，四大一線城市領銜下調住房公積金貸款利率，並且有超過十個省份宣布取消房貸利率下限，並降低首付比率，外界預期後續將有助於提振房市交易量。

第一財經報導，受到利多政策刺激，當下市場信心正逐步提升，多數城市樓盤來客量增多，新房活躍度有所提升。但整體來講，成交數據尚未明顯提高，政策效果仍待發酵。不過，有從業者稱，在微觀層面，變化正在累積，「新政推出這段時間忙壞了」，感覺「市場信心比以前強」。

大陸房市新政概況 圖／經濟日報提供

具體來看，在人行新政推出後，公積金貸款利率迎來調整，北上廣深四大一線城率先宣布調降住房公積金貸款利率，西安、長沙等二線城及遼寧、湖北、江蘇、江西、河南等省份均跟進。各地公積金政策調整後，降低自備款比率、取消房貸利率下限大潮緊接著到來。

包括吉林、湖北、廣西、雲南、山西、寧夏、山西、甘肅、河北、陝西、廣東（省內19個城市）、重慶等超過十個省份、直轄市，以及部分城市全面下調商業性個人住房貸款最低自備款比率，首購自備款比率不低於15％，二套房不低於25％，同時取消房貸利率下限。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉分析，地方對房貸利率政策反應比較快，一方面是需求端政策比較容易實施；另一方面，銀行也迫切想要加大貸款投放，因為對銀行來說，房貸算是比較優質的貸款。

至於大陸一線城市政策是否會繼續放開，同樣備受關注。24日，廣東對佛山、惠州、東莞等19城進行房貸政策調整，首套房自備款比率調整為不低於15％，二套房首付比率調整不低於25％，並取消利率下限，而這19城並未包括省內兩個一線城市。

李宇嘉認為，廣州、深圳作為一線城市是否把首付比率進一步下調，要視他城落實後，市場需求端能否有所起色；同時還需觀察，人行釋放利多後，這兩城房市能否在房貸政策不變情況下被推動起來。