大陸三大電信業 衝刺智算中心

隨著AI人工智慧等新一代信息技術快速發展，智能算力需求出現爆發式成長，中國大陸三大電信業者正在加快智算中心建設，並公布相關計畫。

中新社報導，中國電信董事長柯瑞文在第七屆數字中國建設峰會·智算雲生態大會上表示，天翼雲作為國家雲的框架從基本成型到全面成型，已經越過向智能雲發展的拐點，進入新的發展階段。在智算資源方面，中國電信規劃並建設全國「2+3+7+X」公共智算雲池，在京津冀、長三角地區建設兩大萬卡智算集群。

柯瑞文表示，中國電信將適度超前建設智算基礎設施，在熱點區域建設超萬卡的超大智算集群，西部地區打造大規模綠色智算池，2024年智算規模達到21EFLOPS。

早在去年6月，中國移動就啟動內蒙古新型智算中心建設，規模達6.7EFLOPS，超1.9萬張AI卡。同時，中國移動還落地長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台，推動算網智能中樞實現更高緯度的智能化躍升。

中國移動董事長楊傑表示，中國移動優化全國性智算中心和邊緣智算節點佈局，全網智算規模達到17EFLOPS，年內將投產三個近兩萬卡超大規模單體智算中心和12個區域智算中心，為全社會提供澎湃算力。