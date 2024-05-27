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大陸電力企業綠色投資 增速

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

綠色轉型、綠色投資趨勢下，央視引述中國電力企業聯合會資料指出，今年第1季，大陸清潔能源在建規模51,205萬千瓦，年增30.9%；清潔能源投資完成額人民幣1,173億元，年增6.64%。意味大陸電力企業綠色投資持續增速。

中國電力企業聯合會日前發布的《電力行業ESG體系研究報告》顯示，預計到2025年，大陸ESG投資規模將達到人民幣20-30兆元，占資產管理行業總規模的20%-30%。

據了解，大陸國家電投在4月底召開項目推進啟動會時表示，將啟動建設200多個能源項目，裝機規模超過8,000萬千瓦，其中，清潔能源項目數量占比超90%。中國中煤集團新能源規劃規模也達到2,000萬千瓦。

國家電投戰略性新興產業在2021年至2023年間投入佔總投資的80%以上，累計新增電力裝機7,500萬千瓦，電力供應能力持續增強。國家電投在2024年新增電力裝機預計超2,500萬千瓦。

中國大陸持續加速清潔能源投資。彭博能源新財經的《2023年能源轉型投資趨勢》報告顯示，在低碳能源轉型方面，中國是2022年全球投資額最高的國家，接近世界總投資額的一半，為排名第二的美國四倍。

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