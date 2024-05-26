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懸賞逾900萬元！華為面向全球求解科技難題

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為在2024年全球數據存儲教授論壇上，宣布2024年奧林帕斯兩道難題：一是提升存儲技術的性價比，即每比特的存儲成本；二是開發面向人工智慧時代的新型數據基礎設施。圖取自華為數據存儲公眾號
華為在2024年全球數據存儲教授論壇上，宣布2024年奧林帕斯兩道難題：一是提升存儲技術的性價比，即每比特的存儲成本；二是開發面向人工智慧時代的新型數據基礎設施。圖取自華為數據存儲公眾號

華為在2024年全球數據存儲教授論壇上，宣布2024年奧林帕斯難題，兩個難題合計懸賞高達人民幣200萬元（約新台幣900萬元），希望吸引全球頂尖科研人才共同探索資料儲存領域的前沿技術。

華為今年聚焦於兩個方向：一是提升存儲技術的性價比，即每比特的存儲成本；二是開發面向人工智慧時代的新型數據基礎設施。該計畫設立了兩個奧林帕斯獎，每個獎項的獎金高達人民幣100萬元，意味總獎金達人民幣200萬元。

如果大獎空缺，則會增設1-2個奧林帕斯先鋒獎，每個先鋒獎的獎金為人民幣50萬元。

據華為數據存儲公眾號近日消息，華為期望通過該懸賞活動，促進科研人員在存儲體系結構創新、數據分級存儲介質應用、大模型存儲集群技術、高性價比訓推技術以及 AI 場景下的數據管理和處理技術等方面取得顯著成果。

華為在2019年設立奧林帕斯獎，目的在於牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。「奧林帕斯百萬懸賞」已發布四期，共吸引來自全球49所高校的240多名學者積極參與。包括蘇黎世聯邦理工學院的 Torsten Hoefler 教授團隊和上海交通大學的過敏意教授團隊等都曾獲獎。

此外，華為還成立了第一屆奧林帕斯顧問委員會，由12位在全球數據存儲領域具有廣泛影響力的科學家組成，以進一步推動該領域的研究與發展。

對於當前數據存儲領域的挑戰，華為數據存儲產品線副總裁龐鑫24日在第7屆數字中國建設峰會分論壇上指出，主要有數據轉化率低、數據安全與數據資產變現效率偏低等三大難題。

公開資料顯示，華為2023年的研發投入達到人民幣1,647億元，佔全年收入的23.4%，十年累計研發費用超過 11,100億元人民幣。意味華為對於科技創新研發的重視。

人民幣 團隊 達人

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