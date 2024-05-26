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抨擊「躺平者」！京東劉強東撂狠話：業績不好、不拼搏的人全數淘汰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
京東集團董事局主席劉強東撂狠話稱，無法讓員工繼續躺著睡大覺，將逐步透過各手段淘汰業績差且不拼搏者。（路透）
京東集團董事局主席劉強東撂狠話稱，無法讓員工繼續躺著睡大覺，將逐步透過各手段淘汰業績差且不拼搏者。（路透）

大陸年中消費電商大戰「618」前夕，京東集團董事局主席劉強東26日撂下狠話指，只要業績好，永遠都不用加班加點；業績只達到平均水準，只要拼搏，公司永遠不會辭退你；但是業績不好，又不拼搏的人，這家公司都不能容忍，都會逐步透過各種手段，全部淘汰出局。

劉強東強調，不管是我們深入的行業，還是內部外部環境，公司永遠沒辦法繼續讓大量員工躺著睡大覺。

澎湃新聞指，劉強東近日在大陸年中網路購物節「618」前夕的高階主管會上發表內部講話，作出上述犀利談話抨擊京東內部部分「躺平」現象。他並稱，「凡是長期業績不好，從來不拼搏的人，不是我的兄弟。」

針對京東未來發展，劉強東先是表示，今年以來，明顯能看到京東各項參數都進入向好勢頭，首季財報數據都遠超預期，公司的夢想和激情都在不斷成長和點燃，堅信屬於京東的好日子一直在。

但他話鋒一轉指出，「（有人說）每天我中午必須要關燈兩個小時睡大覺。公司要能業績好，還能不斷薪酬能夠上漲，還能實現我們的夢想，還能讓我們每個兄弟們一輩子真能做點牛逼的事情出來，那是不可能的事。」

劉強東說，我們都想成為行業第一，沒人願意加入一家沒有未來的公司，沒人願意加入躺平、睡大覺的公司，也沒人願意加入沒有激情、夢想、榮耀的公司。不過，每個人的生活選擇不同，對於不願意拼搏的人，「你沒有錯，但我只能說，你就是路人，不是兄弟，也不應該在一起共事。」

此前，涉及京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等相關事件，在大陸網上引發輿論熱議。有消息稱，京東零售本周將開始嚴查考勤，並且調整午休規則。

另，劉強東再次給予京東採銷所有人員加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為20%，平均漲幅達50%，最高可達100%，並且將為每個事業部設立人民幣1,000萬元的激勵基金。

劉強東稱，這是給奮鬥在第一線採銷人員的。隨著採銷薪資不斷向好，其他各體系的薪酬待遇也會提升。京東將在兩年時間內，將全體採銷人員的年薪漲為20個月月薪。

京東16日發布最新財報顯示，京東第一季營收達人民幣2,600億元，年增7%；淨利潤為人民幣89億元，年增17.2%，更大幅超出市場預期。

京東集團 劉強東 業績

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