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降幅擴大 大陸前4月實際使用外資年減27%

中央社／ 台北26日電
中國商務部官網日前公布，今年前4月實際使用外資金額（FDI）人民幣3602億元（約合新台幣1.6兆元），年減27.9%，降幅較前3月的26.1%擴大1.8個百分點。美聯社
中國商務部官網日前公布，今年前4月實際使用外資金額（FDI）人民幣3602億元（約合新台幣1.6兆元），年減27.9%，降幅較前3月的26.1%擴大1.8個百分點。美聯社

中國商務部官網日前公布，今年前4月實際使用外資金額（FDI）人民幣3602億元（約合新台幣1.6兆元），年減27.9%，降幅較前3月的26.1%擴大1.8個百分點。

中國商務部官網近日作了上述公布。有分析說，這顯示在經濟低迷情況下，官方吸引外資的措施未能見效，困局難以扭轉；商務外資司負責官員則表示，去（2023）年前4月吸引外資4994.6億元，為歷史最高水準，今年與去年同期相比有所下降主要是受去年高基數影響。

這名官員並說，從引資規模來看，今年前4月中國新設立外商投資企業1萬6805家，年增19.2%，延續了去年以來新設企業較快增長態勢。外商投資從項目簽約、註冊公司到建成投產過程中，外資將隨著進度持續到資，對未來資金流入形成支撐。

今年前4月，中國製造業實際使用外資人民幣1036.9億元，其中高技術製造業引資人民幣457.3億元，占全國引資的比重分別較上年同期提升2.8個和2.7個百分點。

在來源地方面，西班牙、德國、荷蘭實際對中國投資分別增長263%、34.7%、9.5%。

今年3月，中國政府公布系列增強外國投資者信心措施，包括擴大市場准入和放寬簽證規定等，但有外商反應中國當局在改善外商經商環境方面承諾很多、行動很少。

人民幣 外資

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