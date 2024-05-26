奧運帶動 浙江體育用品1至4月出口破445億

中國媒體報導，巴黎奧運會80%的吉祥物由中國製造，奧運經濟帶動相關產品出口，今年前4月，浙江體育用品與設備出口超過人民幣100億元（約新台幣445億元），其中義烏出口較去年同期成長45.6%。

每日經濟新聞今天報導，根據杭州海關數據顯示，今年前4個月，浙江體育用品及設備出口超過100億元，成長24.8%，占中國全國同類商品出口總值的1/4，其中義烏體育用品出口額較去年同期成長45.6%

浙江寧波一間體育用品公司總經理謝翔宇表示，跟2022年相比，巴黎奧運的訂單量成長50%，目前訂單已經排到9月。央視財經指出，浙江寧波一間專門製造體育獎盃、獎牌的企業，從去年開始訂單就大幅成長，工廠流水線每天都全力運作。

央視新聞並指出，在浙江義烏國際商貿城，各類體育用品、球迷假髮、打氣棒等和奧運相關的產品訂單不斷。義烏國際商貿城一店家負責人楊玉嬌表示，3大球類銷售量比去年同期成長30%，足球銷售量更成長50%以上。

義烏海關統計，今年前2月，義烏對法國出口額達5.4億元，年增42%，若只計算體育用品出口額，年增幅高達70.5%。

巴黎奧組委的統計顯示，本屆巴黎奧運會80%的吉祥物由中國製造，其中大部分產自義烏。