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陸電子代工廠聞泰 量產AI PC

經濟日報／ 記者葉文義/綜合報導

大陸電子代工廠聞泰科技表示，目前，公司已接到AI PC項目並已實現量產，將進一步加強與海外客戶的研發和產能配套，推動相關項目持續上量；AI手機業務方面，公司已與海外客戶對接AI Phone專案，正在正常推進中。

據芯智訊報導，聞泰科技指出，公司高度重視AI相關的創新應用與邊界拓展，主動探尋並適時把握向AI產業延伸的可能性，圍繞「人工智慧+」戰略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術路線圖，積極配合客戶將人工智慧向手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等領域普及。

此前財報顯示，聞泰科技2023年ODM業務方面，營收為人民幣443.15億元，年增11.99％，但是卻虧損人民幣4.47億元。對此，聞泰科技當時解釋稱，ODM業務虧損，主要是由於筆電產品新專案量產前期投入；受消費電子市場需求低迷的影響，手機產品新專案價格較低；受上游產業鏈週期性影響，部分原材料漲價。

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