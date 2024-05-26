大陸前四月 實際使用外資減27%

大陸商務部網站公布，今年前四月實際使用外資金額（FDI）為人民幣3,602億元（約新台幣1.6兆元），年減27.9%，降幅較前三月的26.1%擴大1.8個百分點。

大陸商務部外資司負責人稱，去（2023）年前四月大陸吸引外資人民幣4,994.6億元，是歷史最高，今年與去年同期相比有所下降，主要是受去年高基數影響。

該負責人並稱，從引資規模看，今年前四月，大陸新設立外商投資企業16,805家，年增19.2%，延續了去年以來新設企業較快增長態勢。外商投資從項目簽約、註冊公司到建成投產的過程中外資將隨著進度持續到資，將對未來資金流入形成支撐。

今年前四月，大陸製造業實際使用外資人民幣1,036.9億元，其中高技術製造業引資人民幣457.3億元，占全大陸引資比重較上年同期分別提升了2.8個和2.7個百分點。