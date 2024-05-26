陸IT大廠紫光 收購新華三股權

大陸IT大廠紫光股份發布公告稱，在綜合考慮前期協議履行義務、自身貨幣資金情況、可融資管道等因素下，公司將收購控股子公司新華三少數股東股權的比例由49%調整至30%，交易價格為21.43億美元（新台幣697億元）。

澎湃新聞報導，本次收購新華三少數股權完成後，紫光股份間接持有新華三股權比例將提升至81%，將進一步提升公司淨利潤規模。

紫光股份公告指出，擬通過全資子公司紫光國際以支付現金的方式向惠普分拆出來的Hewlett-Packard Enterprise（HPE）購買所持有的新華三29%股權，並以支付現金的方式向Izar Holding Co購買其所持有的新華三1%股權，合計收購新華三30%股權，收購總價為21.4億美元。

新華三是算力設備提供商，擁有計算、存儲、網路、5G、安全、終端等全方位的數位化基礎設施整體能力，提供雲計算、大數據、人工智慧、工業互聯網等在內的一站式數位化解決方案。同時，新華三也是HPE伺服器、存儲和技術服務的大陸獨家提供商。

紫光股份表示，本次收購新華三30%股權交割日預計不晚於2024年8月31日。同時，本次收購將加速新華三科技創新進程，使新華三在助力百行百業數位化轉型中發揮更大的協同價值，這也將打造更有廣度、更有深度的產業新布局。

根據新華三官網資料顯示，市調機構IDC資料顯示，2015年至2023年新華三連續九年在大陸乙太網交換機市占第二（32.9%）；2022年至2023年連續兩年大陸企業網園區交換機市占第一（37.1%)；2009年至2023年年連續15年大陸企業級WLAN市占第一（27.4%）。