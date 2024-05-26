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最嚴新規 陸禁大股東融券賣股 強化市場穩定性

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸證監會發布有關規範大股東及上市公司董事等高層減持股份行為的新規，全面封堵各類繞道減持通道。圖為中國大陸證監會。 （新華社）
大陸證監會發布有關規範大股東及上市公司董事等高層減持股份行為的新規，全面封堵各類繞道減持通道。圖為中國大陸證監會。 （新華社）

大陸證監會發布有關規範大股東及上市公司董事等高層減持股份行為的新規，全面封堵各類繞道減持通道，明確大股東不得融券賣出股份，及防範「假離婚」等繞道減持行為。此次減持新規也被市場視為A股史上最嚴、最全面的規則。

大陸證監會發布「上市公司股東減持股份管理暫行辦法」及相關配套規則，主要分為三方面共31條。

A股最嚴減持新規概況 圖／經濟日報提供
A股最嚴減持新規概況 圖／經濟日報提供

第一、要明確控股股東、實際控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下，不得透過集中競價交易或者大宗交易減持股份；第二是有效防範繞道減持；第三則是增強對違法違規行為的約束。

值得留意的是，新規則除明確因離婚、解散、分立等分割股票後各方持續共同遵守減持限制；亦禁止大股東融券賣出或者參與以本公司股票為標的物的衍生品交易。

市場人士認為，減持規則的改進旨在全面優化減持規則體系，從而更加嚴格地規範大股東的減持行為，有效防止通過各種方式規避減持規定，嚴厲打擊所有違規減持行為。

這將促使控股股東、實際控制人等關鍵人物更加專注於公司的運營，努力提高上市公司的品質。

同時，新規定有助於資本市場信心的回升，增強市場的內在穩定性，維護市場交易的公平和秩序，從而更好地保護中小投資者的權益，為建立A股市場的良好生態做出貢獻。

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，減持管理辦法明確規範大股東和董監高的股份減持行為，有助於減少市場操縱和內線交易行為，提高市場透明度和公平性。兩項規則的發布是資本市場監管的重要舉措，能夠進一步規範上市公司股東及董監高的減持行為，維護市場的公平、公正和穩定。 

上市公司 資本市場 離婚

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