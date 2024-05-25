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浙江多地政府買房去庫存 打7折仍吸引多家房企

中央社／ 台北25日電
大陸當局4月底定調房市要「去庫存」。中通社
大陸當局4月底定調房市要「去庫存」。中通社

中國當局4月底定調房市要「去庫存」後，浙江省杭州市臨安區14日公告，擬收購一批商品住房用作公共租賃住房。據陸媒報導，儘管條件嚴苛，而且浙江地方政府此前回購價多是打7折，依然吸引許多房企報名。

據潮新聞報導，作為杭州首個啟動政府回購商品住房的城區，臨安已於14日正式發布公告，備受市場各方高度關注。房企報名工作在昨天結束，據悉已有多家房企報名。

根據臨安區住建局發布的「關於收購商品住房用作公共租賃住房供應商的徵集公告」，政府回購房源單套戶型面積不超過70平方公尺（約21坪），須以整棟為單位，且須滿足現房或一年內具備交付條件，此外對車位配比也有一定要求。

報導指出，這對房企而言，算得上是一個非常嚴苛的條件。

一家深耕臨安市場的某民營房企相關負責人說，公司在臨安開發了多個樓盤（建案），也有70平方公尺以下的戶型。看到臨安住建局發布公告後，公司已經去報名。

據統計，在臨安目前的在售樓盤中，符合單套面積70平方公尺以下這一要求的共約10餘個。臨安相關部門表示，這次報名主要是對房企意願進行了解，具體的回購方式以及回購價格，將結合報名情況再進一步確定。至於具體的報名房企數量，暫時還不便公布。

在臨安之前，中國大陸不少城市已有行動。比如蘇州、鄭州、濟南，2022年就開始收購商品住房用作人才公寓和各類保障房。今年以來，更是先後有數十個城市加入政府回購的行列。

浙江此前已有多個城市嘗試回購。例如，湖州市鼓勵國有企業收購困難房企的滯銷房；溫州市鹿城區國有資產經營集團收購133套房子作為保障性租賃住房；紹興市越秀區政府4月收購近300套房子。用作人才房。

據報導，這些城市的收購價都在備案價（官方核定後的房屋公開售價）的7折左右。

中國17日召開全國保交房工作視訊會議，明確要求商品房庫存較多的城市可酌情以合理價格收購部分商品房，用作保障性住房。

中國人民銀行隨後推出人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元，下同）的保障性住房再貸款，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作保障性住房，並稱預計將帶動銀行貸款5000億元。

儘管這是官方對於「政府回購」首次明確表態，預計將有更多城市進場，但浙江畢竟是富省，絕大多數省市的地方政府債台高築根本拿不出錢配合回購，加上市場預估政府要回購去庫存，恐怕至少得砸下2至7兆元，這也使得外界對中國房市去庫存的成效存疑。

套房 庫存

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