日本Lawson宣布下市！消息傳對岸登熱搜 陸網炸鍋：以為要退出中國

日本連鎖超商Lawson與7-Eleven、FamilyMart並列為日本3大便利商店品牌，規模位居日本第三，早前由電信業者KDDI收購一半股權，並宣布預計將於7月24日私有化下市，此事引發大陸網友熱議，相關話題甚至衝上熱搜榜。由於Lawson是觀光客赴日喜愛光顧的超商，在大陸更是擁有超過6300家門市，因此網友擔心下市後大陸市場是否會受影響。

今（2024）年2月6日，日本電信業巨頭KDDI宣布，將對Lawson展開要約收購，三菱商事和KDDI將各自持有50%的股份，共同控制Lawson，Lawson的股票也將從證券交易所下市，不再公開交易，並成為2家企業的權益法適用企業。此舉讓不少大陸消費者擔憂，Lawson下市後會順勢調整國際營運政策，甚至考慮退出大陸市場。

而Lawson下市對其在大陸的門市營運是否有影響，Lawson北京地區的加盟專線及門市工作人員均表示，暫未接獲業務暫停或關閉的相關通知。對此，有不少大陸網友幫忙解釋，「因為有人覺得是倒閉了吧」、「這不叫退市，應該叫私有化」、「好多人連下市什麼意思都不知道」。

Lawson目前廣布在大陸17個省分及直轄市，進駐城市多達125個，擁有超過6300家門市，在大陸門市中排名第五，第一則是美宜佳，擁有將近3.4萬間門市。而在銷售額方面，與前一年相比，實現了年增124%的成長，2023年大陸Lawson營業額（含稅）超過人民幣142億元（約新台幣632.3億元）。因此公司預計加快在中國的發展速度，目標是2025年突破1萬家門市。