前任叢培武調駐伊朗 大陸新任駐加拿大大使王鏑履新

在中國大陸駐加拿大前大使叢培武4月突然離任後，新任大陸駐加大使王鏑已於24日晚間抵達渥太華履新。他即將面對中加之間的外交分歧，包含加拿大譴責香港國安法侵害人權，以及加拿大指控大陸干涉加國大選並展開調查等。

中國駐加拿大大使館網站24日晚間刊出王鏑抵加履新的消息，並簡短寫道，加拿大外交部東北亞局代理局長陳家妮、大陸駐加使館公使趙勇等到機場迎接。

公開資料顯示，王鏑現年55歲，接任駐加大使前，擔任大陸外交部西亞北非司司長。他的外交資歷豐富，曾在大陸駐阿爾及利亞、埃及、沙烏地阿拉伯工作過，並在2015年至2019年擔任大陸駐科威特大使。

王鏑的前任大使叢培武在任職近5年後，於今年4月初突然離任返回大陸。當時加拿大外交圈都對叢沒有任何餞別活動就突然離任，感到非常意外。不過，叢培武離任的謎底在五月中旬被一則人事任免消息所揭曉。

5月14日，新華社發布大陸國家主席習近平任免駐外大使消息顯示，叢培武取代常華獲任命為中華人民共和國駐伊朗伊斯蘭共和國特命全權大使，而在同時公布的任免消息中，常華則前往沙烏地阿拉伯，出任特命全權大使。

那次的任免訊息中，還有另兩個重要的人事案，即免去孫衛東的駐印特命全權大使職務，任命徐飛洪為中華人民共和國駐印大使。以及免去張軍的常駐聯合國代表、特命全權大使職務，任命傅聰為常駐聯合國代表、特命全權大使。

叢培武是在2019年被任命為駐加拿大大使，任駐加拿大期間，正值大陸與加拿大之間的關係急劇惡化。加拿大政府曾於2023年5月宣布驅逐大陸駐多倫多領事館外交官趙巍，他被指控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩和他在香港的家屬。