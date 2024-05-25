為生產力成長注入活力 IMF總裁：大陸處有利地位

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）近日在央視專訪中表示，中國正大量投資於綠色經濟、數位經濟，為國企和民營創造公平的競爭環境，這個大方向是正確的。為生產力成長注入活力，要靠科技和人力資本，「這方面中國處於有利地位」。

央視新聞「高端訪談」節目24日播出喬治艾娃專訪內容。大陸政府在中國發展高層論壇和兩會期間發布一系列政策，針對這套「組合拳」對經濟成長的提振作用，喬治艾娃認為，深化改革可望釋放綠色發展和數位轉型的成長潛力，她並稱，如今中國正從高速發展轉向高品質發展，「據我了解，中國領導階層決心深化改革，也將為中國人民帶來新一輪的繁榮發展」。

就「新質生產力」的評價，喬治艾娃指出，中國正大量投資於綠色經濟、數位經濟，為國企和民營創造公平的競爭環境，「這個大方向是正確的」。她認為當今世界缺少生產力成長，以及在此基礎上生活水準的提升。至於怎麼再次為生產力成長注入活力，要靠擁抱科技力量，要靠投資人力資本，「在這方面中國處於有利地位」。

喬治艾娃說，當經濟逐漸成熟，必然經歷從高速成長到高品質成長的轉變，「我認為，重要的是，中國人民需要認識到中國的發展正邁入一個新時代。在這個時代，經濟成長不會是10%、12%或15%，但各種機會將大幅增加，生活水準也將隨之提高」。

央視記者詢問如何看待中國式現代化以及它對發展中國家的意義？喬治艾娃表示，從中國學到並向其他國家傳遞的經驗包括：設立中長期目標，投資基礎建設、促進人才培育、完善法治、提升競爭力，由此催生機會、讓人民發揮最大潛能。

她續指，當她走訪世界多國，看到中國的發展模式正在其他地方複製，例如中國的黃土高原梯田化計畫成功把荒地變成可耕作的農田，她在衣索比亞也看到了類似的計畫。