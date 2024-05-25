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網易丁磊 最懂「熊孩子生意」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
網易創辦人丁磊。 （圖／取自澎湃新聞）
網易創辦人丁磊。 （圖／取自澎湃新聞）

在停服443天後，網易和暴雪「一笑泯恩仇」，玩家盼來暴雪的國服（中國網路伺服器簡稱）回歸好消息。而網易和暴雪的再牽手，就必須提到大陸遊戲產業的「第二大佬」的網易創辦人丁磊。

丁磊，1971年出生於浙江寧波，在考上電子科技大學（原成都電訊工程學院）後，正值網路時代起步之際，丁磊隨即愛上程式設計。就業最初，丁磊曾被分配到電信局「鐵飯碗」，不過，不甘活在體制裡面的他，於1997年離鄉背井，在廣州一個七平方公尺的小屋裡創立網易，靠著做程式設計外包賺錢。直至1998年，網易隨著不斷改版逐漸壯大，進而順利融資。

丁磊小檔案 圖／經濟日報提供
丁磊小檔案 圖／經濟日報提供

而後，網易趁網路狂潮成功於2001年在美國上市，但上市之後並未迎來爆發，網易反而持續虧損，甚至面臨退市困境。最終，網易在2002年切進遊戲市場，就此爆發。

近幾年，網易更是在大陸多個遊戲賽道上皆取得突破，網易在「熊孩子生意（形容調皮的孩子）」的路上越走越順，續推自研的「大話西遊」、「夢幻西遊」等多款遊，自全球引起熱潮。

丁磊曾說，「原創才是產業走出無人區，走向全球的唯一方法」，「不自己掌握技術，依賴別人只會變得特別被動」。

而這樣的接連出擊也讓丁磊「最懂『熊孩子生意』的遊戲大佬」稱號隨之而來。2023年來，如「逆水寒」、「蛋仔派對」、「巔峰極速」、「全明星街球派對」、「世界之外」等產品搶占多條細分賽道第一。其中，「蛋仔派對」以超過4000萬日活躍用戶、五億註冊用戶、一億張地圖的優勢，穩居派對遊戲第一。

如今流傳一年多的網易、暴雪「復婚」的消息終於底定，再度牽動大陸玩家的心。今年4月10日上午9點，暴雪中國官方微博宣布，暴雪娛樂與和網易公司宣布，雙方在過去超過15年的合作基礎上達成了更新的遊戲發行協議，以將暴雪遊戲重新帶回給國服玩家。截至5月10日，《魔獸世界》國服回歸預約人數突破200萬。

暴雪 派對 網路

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