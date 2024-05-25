萬德莊文甫 銀髮創業有成

莊文甫小檔案

以按鍵業務為主的新加坡萬德國際集團，鎖定觸控螢幕無法取代的領域轉型升級，擴展到汽車按鍵及周邊注塑件、醫療設備以及航空業。背後推手是董事主席莊文甫，以自身經驗為例，證明創業非年輕人的專利，老年人也是可以創業。

萬德除了是蘋果與特斯拉供應鏈外，還生產包括小米SU7、理想、現代、野馬的換檔撥片；蔚來ES5、BMW、Land Rover等汽車鑰匙，以及Bose耳機、Cleer耳機等。

新南向成為目前台灣的顯學，不過莊文甫日前在「打造韌性供應鏈的隱形冠軍」演講中表示，台商會「南向、西進、新南向」，底層邏輯是全球化的前行、供應鏈的轉移、多元化的投資、分散風險化。

莊文甫於1982年被三德集團派到新加坡，負責分公司業務，三年後被派到大陸設立工廠，負責管理電視遙控器、刷卡機、對講機等按鍵。然而沒多久三德決定採「多元化」的投資策略，投入大量資金到當時極為短缺的基建材料「水泥」，沒料到就遇到1997年的亞洲金融風暴。

莊文甫說：「水泥出廠價格折半，連成本都不夠，雪上加霜的是貸款銀行『雨天收傘』，三德只好在1999年將按鍵業務，賣給美國公司，套現償還銀行貸款。」

從三德退休的莊文甫，接到另外三位前按鍵業務部門的同事邀請，一起創業並出任萬德國際董事長。然而當時已經55歲的莊文甫，接到這個再創業邀請，考慮了一個多月，因為新加坡政府的一部廣告觸發，讓他決定決重出江湖。

「新加坡政府大力提倡『年輕人創業，老年人再就業』的口號。」但他說：「廣告裡老年人到酒店摺被單、去麥當勞洗碗，但我真的不會摺被單，創業並非年輕人的專利，難道老年人不可創業嗎？」

為了破釜沉舟，已領了退休金的莊文甫，把退休金投入公司，還把房屋及所有股票都抵押上，作人生事業上的最後一搏。

萬德成立時，遇上大陸手機行業崛起，採「先抓小不抓大」策略，避開當時手機市場的八大（諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信、西門子、三星、LG、薩基姆與阿爾卡特），專攻規模較小、正在崛起、不被市場重視的大陸品牌，像是聯想、TCL及波導等。

莊文甫指出，萬德當時還很小，要特別考慮風險，大公司一張付款周期長的訂單就會「壓死」小企業。「但這些不被重視的企業，後來快速成長，也讓萬德在別人並不重視的市場裡找到後盾，如同鴨子劃水般，悶不吭聲地發展壯大，快速成長起來。」

當萬德透過這種方式站穩後，再以「農村包圍城市」策略，回頭殺進當時刻意避開的八大市場領頭公司，勢不可擋地成為全球市場的新龍頭。