私募基金太盟評估 買500家萬達廣場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
萬達集團的萬達廣場。圖為廈門湖里萬達廣場資料圖。 （取材自界面新聞）
萬達集團的萬達廣場。圖為廈門湖里萬達廣場資料圖。 （取材自界面新聞）

彭博引述消息人士透露，私募基金太盟（PAG）正考慮收購大連萬達集團近500家購物中心，有關地產物業資產估值或高達人民幣1,000億元（約新台幣4,450億元），太盟可能籌組基金，並引入其他投資者參與交易。

目前，萬達的這500家購物中心由珠海萬達商管集團負責管理。今年3月，太盟已聯合中信資本、Ares管理、阿布達比投資局等投資者，以83億美元的價格收購了珠海萬達商管集團60%的股權。

若此次收購完成，太盟將獲得管理權的資產進一步擴大。市場分析認為，萬達透過此次資產出售，有望籌集資金用於償還債務，降低負債水準。目前，太盟對萬達資產的評估尚處於初步階段，具體資產價值等細節尚未確定。對於此次收購傳聞，萬達方面拒絕評論，太盟則未予回應。

然而，卻有業內人士表示，此傳言應為不實消息。尤其自2017年以來，萬達一直在推進輕資產戰略，近期更是出售16座萬達廣場資產以增加流動性，降低負債。

公開資料顯示，萬達目前實際管理的萬達廣場共有496座，但其中資產屬於萬達自有的僅有300座，其餘萬達廣場的產權方都不是萬達，而且業主方較為分散，只是由萬達營運管理。因此太盟不可能從萬達手中整體收購近500座萬達廣場。

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