阿里十年戰略高喊AI驅動 發布致股東信 認為集團出現「大公司病」

阿里巴巴發布集團主席蔡崇信和CEO吳泳銘的致股東信，信中提到集團過去25年經歷不斷成長，也出現一些「大公司病」，「在接下來的十年裡，我們將再次視自己為一家初創企業」。信中還表示，面向未來，阿里巴巴將繼續投資於兩大領域，一是加速核心業務增長，二是保持基礎技術的領先和包括AI在內的創新。

股東信中指出，阿里巴巴擁有兩大核心業務：電商和雲計算。基於兩大核心業務，明確了「用戶為先，AI驅動」的發展戰略。並稱「我們將AI作為改變和加速業務增長的最強大變數」。

阿里財報致股東信重點 圖／經濟日報提供

蔡崇信、吳泳銘還指出，阿里以十年為周期來考慮戰略，因為科技企業的發展節奏通常會經歷投資、成長、收穫、盈利和不可避免的下降階段。

股東信提到，阿里的業務處於不同的發展階段，必須以不同的方式管理。例如，AIDC（阿里國際數位商業集團）剛剛起步，需要前期投資；阿里雲正在為未來增長而投資，同時收穫規模效應帶來的成果；淘天集團作為一個成熟的企業，則必須快速創新，把握住下一個增長週期。

值得注意的是，在明確「用戶為先，AI驅動」的發展戰略後，阿里對AI大模型的投資進度明顯加快，大陸五家頭部大模型獨角獸，包括月之暗面、MiniMax、智譜AI、百川智慧和零一萬物，阿里已經全部覆蓋。

對於AI領域的堅決投資，致股東信中寫道，主要基於三大理由：作為技術探路者的阿里巴巴，希望探索通用人工智慧的發展前景，並將為突破機器智慧的極限持續投資。