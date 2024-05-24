賣不動了？傳特斯拉上海廠Model Y產量大砍20％

受到大陸市場的需求不振，且各大車廠大打價格戰影響，自今年 3 月以來，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已縮減上海廠 Model Y 的產量，減少幅度達兩位數。

路透報導，一位不願具名的人士透露，特斯拉上海廠計劃第 2 季至少把 Model Y 的產量砍掉 20％。

中國汽車工業協會的數據顯示，3 月 Model Y 產量為 4萬9,498 輛，4 月為 3萬6,610 輛，分別較去年同期衰減 17.7％及 33％。此外，特斯拉今年前四個月在大陸生產 28萬7,359 輛 Model Y 及 Model 3，較去年同期下滑 5％。

目前還不清楚這波減產是否會延續到下半年或擴及 Model 3，也不清楚特斯拉的美國和德國廠是否也採取類似減產措施。

大陸是特斯拉第二大市場，上海廠生產的電動車多數在當地銷售。在經濟放緩之際，大陸電動車製造商爆發了激烈價格戰。特斯拉 4 月已調降 Model Y 的大陸售價，降至 2021 年該車款首次在大陸上市以來最低水準，特斯拉並提供 Model 3 買主零利率貸款方案，以提振銷售。

根據中國乘用車協會的數據，特斯拉在大陸純電動和插電式混合動力汽車市場的市占已從2023年全年的7.8%下滑至今年前四個月的6.8%，當時特斯拉在大陸銷售了603,664輛汽車。

比亞迪在大陸市場前四個月以34.3%的市占領跑大陸市場，低於2023年全年的35%。