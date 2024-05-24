與鄭文燦搭配 羅文嘉出任海基會副董事長兼秘書長

前民進黨秘書長羅文嘉獲得陸委會推薦，將擔任海基會副董事長兼秘書長。陸委會表示，相信羅文嘉與準海基會董事長鄭文燦搭配必能「強強聯手」，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展。

陸委會24日發布新聞稿表示，為因應賴總統上任後兩岸新局，推薦由羅文嘉先生擔任海基會副董事長兼秘書長。

陸委會表示，羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，陸委會相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調之特質，定能搭配鄭文燦董事長共同組成最強的海基會團隊，為國人提供更好的服務。

陸委會指出，海基會是政府大陸工作體系重要的一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅。政府預祝準董事長鄭文燦及副董事長兼秘書長羅文嘉，於海基會董監事會議完成推選及聘任程序後，共同率領海基會全體同仁，持續推動會務順遂進行。

陸委會表示，將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

據了解，新內閣520上任後，陸委會將陳報行政院核定海基會董事長人事案，待政院簽核後，將依法將董事選任議程公告10日。目前海基會已預定6月7日召開董監事會，推選鄭文燦為海基會董事長。秘書長將由董事長提名，經董事會同意聘任之。