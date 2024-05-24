樞紐貨運量 三峽突破20億噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
截至21日，三峽樞紐貨運量達20.81億噸。圖為湖北省宜昌市，船舶有序通過三峽雙線五級船閘。 新華社
截至21日，三峽樞紐貨運量達20.81億噸。圖為湖北省宜昌市，船舶有序通過三峽雙線五級船閘。 新華社

根據三峽集團流域樞紐運行管理中心消息，截至21日，三峽樞紐貨運量達20.81億噸，助力黃金水道的效益充分發揮。

中新社報導，三峽工程的建成和蓄水，從根本上改變了長江中上游航運條件，實現長江全年全線晝夜通航，船舶噸位從1000噸級提高到6000噸級。作為三峽水利樞紐工程永久通航建築物，三峽船閘和三峽升船機聯合運行，形成了「大船爬樓梯、小船坐電梯」的通航格局

三峽船閘是世界上連續級數最多、水頭最高的內河船閘，船閘上下游落差達113公尺，船舶通過船閘要翻越約40層樓房的高度，經過5個閘室後便能順利過壩。自2003年6月向社會船舶開放通航以來，三峽船閘一直安全穩定暢通，截至目前，累計貨運量已達20.64億噸。    

三峽升船機是世界上技術難度最高、規模最大的升船機，提升重量達1.55萬噸，可將3000噸排水量的船舶快速提升過壩。自2016年9月試通航以來，三峽升船機累計貨運量達1735.63萬噸、運送遊客超116萬人次。

三峽集團流域樞紐運行管理中心相關人員介紹，三峽通航管理團隊將打造智慧管理，助力航運高質量發展。

團隊 格局 黃金

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