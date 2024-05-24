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廣東29條新策 衝刺「低空經濟」
為了抓住低空經濟龐大商機，大陸各地政府態度積極，據不完全統計，截至目前已有近十個省市設立低空經濟產業基金，並預計到二○二六年，大陸低空經濟規模將有望突破人民幣一兆元（約新台幣四點四五兆元）。其中，廣東省昨天發布廿九條措施推動低空經濟發展，明確到二○二六年產業規模目標要超過人民幣三千億元（約新台幣一點三四兆元）。
低空通常指距離地面垂直高度一千公尺以內的空域，視地區特性和實際需求可擴展至三千公尺。低空經濟則指依託於低空空域，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為主，輻射帶動相關領域融合發展的經濟形態。
廣東提出，要基本形成廣州、深圳、珠海「三核聯動、多點支撐、成片發展」的低空經濟產業格局；布局一批省級創新平台，爭創國家級創新平台一至家；全省通用飛機飛行達到十五萬小時，無人機飛行達到三百五十萬小時等目標。
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