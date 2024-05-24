摩根大通：陸出口多樣化有利增長

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌22日在上海表示，今年中國大陸經濟開局良好，尤其出口表現超預期，中國大陸出口多樣化將有利於維持出口穩定增長。

中新社報導，當天，摩根大通第二十屆全球中國峰會媒體見面會在上海舉行。朱海斌在會上表示，去年年底摩根大通預測2024年中國大陸經濟增長4.9%，今年3月份則將2024年大陸經濟的增長預測上調至5.2%，今年以來大陸經濟表現良好是上調預測的主要依據。

大陸官方數據顯示，2024年第一季度大陸經濟同比增長5.3%。據朱海斌分析，今年中國經濟開局良好主要是由生產拉動，出口也是一大亮點，而出口表現超預期有兩大原因，其一是全球經濟比預期的好，其二是中國出口的多樣化趨勢。

「中國出口的多樣化趨勢，體現在出口地區的多樣化和出口產品的多樣化。」朱海斌說，除了傳統的歐洲、美國、日本等發達地區，當前中國對新興市場如拉美、非洲、東協的出口比重在持續上升。出口產品方面，近幾年中國的「新三樣」產品——電動載人汽車、太陽能電池、鋰電池的出口比重在穩步增長，相比較而言，中國這些產品較具競爭優勢。

對於中國股市，摩根大通亦持樂觀看法。「中國經濟2024年進入輕微擴張，由此利好中國A股和港股。」摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑說。

據媒體溝通會上消息，摩根大通第二十屆全球中國峰會5月23日至24日在上海舉行，吸引來自全球33個國家和地區、1300家企業的2500餘人參會，演講者包括摩根大通董事長兼首席執行官傑米·戴蒙，比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨，英特爾公司首席執行官帕特·基辛格，阿里巴巴集團聯合創始人及主席蔡崇信，寧德時代創始人、董事長及首席執行官曾毓群等。