進口油車加徵關稅？ 陸：堅持綠色轉型

中國大陸與西方國家間的貿易緊張，面對相繼遭歐美封殺電動車，彭博近日引述消息人士指，北京正考慮對大排氣量或二點五升以上進口汽車加徵關稅至百分之廿五以反制。大陸商務部表示，中國堅定走綠色低碳發展道路，並批評目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型。

商務部昨天下午舉行例行記者會，路透提問，大陸正考慮採取對大排氣量或二點五公升以上進口汽車加徵關稅，以報復歐美國家對中國汽車出口的限制？

大陸商務部發言人何亞東回應稱，中方注意到相關報導。中國堅定走綠色低碳發展道路，始終鼓勵並支持各產業向綠色低碳方向轉型升級、實現高質量發展，包括汽車產業在內的各領域專家也正在就此展開研究，為應對全球氣候變遷建言獻策。

何亞東接著說，他想強調的是，當前個別國家和地區，背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，在新能源汽車領域推出了一些限制措施，中方認為這些措施只會損害本國消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。

歐盟中國商會指，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌日前接受大陸官媒環球時報訪問時，呼籲提高二點五升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世貿組織允許政府對進口車課徵最高百分之廿五關稅。