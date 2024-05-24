大陸證監會挺關鍵企業融資 突破核心技術「卡脖子」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸證監會。 （網易）
大陸證監會。 （網易）

大陸證監會綜合業務司司長周小舟昨（23）日表示，要落實好資本市場服務科技企業高水平發展的16項措施，優先支持突破關鍵核心技術「卡脖子」企業股債融資。投資界認為，未來北交所、專精特新等中小企業將受到重視。

周小舟表示，要更好發揮資本市場功能，促進優質生產要素向新質生產力領域集聚。同時進一步促進暢通私募創投基金「募投管退」循環，積極發揮創業投資、股權投資在挖掘、培育、支持未來產業和新興產業方面的獨特作用。

此外，周小舟也指出要持續完善資本市場制度，增強對新質生產力的包容性適應性；另一方面，強調加強資本市場監管，堅持在市場化法治化軌道上推動金融創新。加強建設與服務新質生產力發展相匹配監管能力。

而在上述訊息下，不得不關注配合產業大調整、科技自立自強浪潮而催生的北交所。該所創立就是為了要為產業鏈「補短板」，特別是針對關鍵領域、關鍵環節的「小而精」的關鍵公司。

創業 資本市場

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