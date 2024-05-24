陸攻「低空經濟」規模拚4兆元 瞄準相關飛行活動

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
預計到2026年，大陸低空經濟規模有望突破4.45兆元。（新華社）
預計到2026年，大陸低空經濟規模有望突破4.45兆元。（新華社）

為了抓住低空經濟龐大商機，大陸各地政府態度積極，據不完全統計，截至目前，已有近十個省市設立低空經濟產業基金，並預計到2026年，大陸低空經濟規模將有望突破人民幣1兆元（約新台幣4.45兆元）。其中，廣東省昨（23）日發布29條措施推動低空經濟發展，明確到2026年產業規模目標要超過人民幣3,000億元（約新台幣1.34兆元）。

低空通常指距離地面垂直高度1,000公尺以內的空域，視地區特性和實際需求可擴展至3,000公尺。低空經濟則指依託於低空空域，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為主，輻射帶動相關領域融合發展的經濟形態。

低空經濟在2021年正式納入大陸國家發展規劃。近半年，大陸中央政府三度部署低空經濟，將其定位戰略性新興產業，同時將其寫進今年兩會政府工作報告。外界也認為今年為低空經濟元年。

廣東提出，要基本形成廣州、深圳、珠海「三核聯動、多點支撐、成片發展」的低空經濟產業格局；布局一批省級創新平台，爭創國家級創新平台1-2家；全省通用飛機飛行達到15萬小時，無人機飛行達到350萬小時等目標。

截至目前，已有安徽、江西、重慶、廣州、貴陽、武漢、蘇州等近十個省市發起設立低空經濟產業基金，規模自人民幣10億元至200億元不等。其中，貴陽、武漢和蘇州三地是以基金集群的形式來設立產業基金。

此外，多地也推出支持與規範低空經濟產業發展相關政策，涉及低空空域管理、通用機場建設、通航人才培養、場景應用等。可謂圍繞低空經濟總動員。

不過，上海證券報報導，母基金研究中心創始人唐勁草提醒，「並不是所有城市都適宜布局低空經濟，一些地區缺乏人才儲備及產業基礎。因此，政府引導基金在布局低空產業基金時，要因地制宜，謹防一哄而上。」

此外，低空經濟仍存在許多模糊地帶與空白區域，深圳市人大法制委副主任委員林正茂曾以深圳為例指出，低空經濟下的空域管理、航空器准入、飛行管制、安全管理等均涉及國家事權，深圳僅可以在地方事權範圍內有限參與，要解決難題需要跨部門、行業政策協同。

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