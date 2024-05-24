萬科獲銀行團890億貸款

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，不過，陸媒指出，萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億元（約合新台幣890億）銀行團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權。萬科本次獲得聯合貸款，也是大陸房地產業自2020年以來單筆金額最大的貸款。

綜合多家陸媒報導，萬科表示，此次銀行團貸款有助於公司進一步提升流動性，體現招商銀行等金融機構對該公司的大力支持。

對此，業內人士認為，萬科作為大陸房地產的標竿企業，透過抵押獲得銀行團高額貸款，具有示範和帶動效應，有助於提升商業銀行對房地產企業融資支持的意願和信心，後續或還有銀行團貸款方式支持房地產企業融資。

據了解，萬科獲得人民幣200億元銀行團貸款當中，截至目前已有100億元到帳。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，100億元銀團貸款快速到位，反映了金融機構對萬科的認可。

業內人士表示，在大陸房地產當前情況，能夠獲得如此力度的支持，首先是因為市場看到了萬科堅決不「躺平」的決心，銷售始終保持第一梯隊、資產交易高效推進、REITs及CMBS等新融資工具不斷突破等，各個構面都能看出萬科全力的行動，這給了金融機構支持萬科的底氣。

人民幣 債務危機 房地產

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